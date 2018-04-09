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Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı

Türkşeker'e ait Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

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Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi yapıldı

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Kayank: AA

Etiketler: yozgat, şeker fabrikası, özelleştirme
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