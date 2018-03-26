Yolcular en çok "uçuş iptali"nden şikayetçi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporuna göre, çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Genel Müdürlüğe, geçen yıl havayoluyla ilgili 3 bin 244 şikayet geldi. Bunlardan 2 bin 312'si posta ve çevrimiçi form, 932'si ise BİMER/bilgi edinme yoluyla iletildi.

Posta ve çevrimiçi formlarla yapılan şikayetlerin 923'ü hava taşıma şirketlerince olumsuz sonuçlandırıldı. Genel Müdürlük, 366 şikayetin hava taşıma işletmelerince yolcu haklı olmasına rağmen olumsuz değerlendirildiğini tespit ederek, yolcu lehine karar aldı.

Posta ve çevrimiçi formlarla en fazla şikayet bin 59 ile uçuş iptaliyle ilgili geldi. Söz konusu şikayetlerden 348'i hava taşıma işletmelerince olumsuz, 212'si SHGM tarafından olumlu sonuçlandırılırdı. Uçuş iptaliyle ilgili 499 şikayet ise değerlendirilme aşamasında.

Konularına göre şikayetlerde ikinci sırada 874 ile uçuşun ertelenmesi, üçüncü sırada 369 ile uçağa kabul edilmeme, dördüncü sırada ise 10 ile alt sınıf üst sınıfa yerleşme yer aldı. 2 bin 312 şikayetin bin 23'ü ise değerlendirme aşamasında.

Kaynak: AA