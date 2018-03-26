  • 26 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.948
  • BIST 117000.59
    ALTIN 172.91
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yolcular en çok "uçuş iptali"nden şikayetçi

Yolcular en çok "uçuş iptali"nden şikayetçi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne geçen yıl posta ve internet üzerinden gelen 2 bin 312 başvuru içerisinde en fazla şikayet, bin 59 ile "uçuş iptali" nedeniyle yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yolcular en çok &quot;uçuş iptali&quot;nden şikayetçi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporuna göre, çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Genel Müdürlüğe, geçen yıl havayoluyla ilgili 3 bin 244 şikayet geldi. Bunlardan 2 bin 312'si posta ve çevrimiçi form, 932'si ise BİMER/bilgi edinme yoluyla iletildi.

Posta ve çevrimiçi formlarla yapılan şikayetlerin 923'ü hava taşıma şirketlerince olumsuz sonuçlandırıldı. Genel Müdürlük, 366 şikayetin hava taşıma işletmelerince yolcu haklı olmasına rağmen olumsuz değerlendirildiğini tespit ederek, yolcu lehine karar aldı.

Posta ve çevrimiçi formlarla en fazla şikayet bin 59 ile uçuş iptaliyle ilgili geldi. Söz konusu şikayetlerden 348'i hava taşıma işletmelerince olumsuz, 212'si SHGM tarafından olumlu sonuçlandırılırdı. Uçuş iptaliyle ilgili 499 şikayet ise değerlendirilme aşamasında.

Konularına göre şikayetlerde ikinci sırada 874 ile uçuşun ertelenmesi, üçüncü sırada 369 ile uçağa kabul edilmeme, dördüncü sırada ise 10 ile alt sınıf üst sınıfa yerleşme yer aldı. 2 bin 312 şikayetin bin 23'ü ise değerlendirme aşamasında.

Kaynak: AA 

Etiketler: uçuş, sivil havacılık genel müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER