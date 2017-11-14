Yoksul ailelere 682 milyon liralık 'çocuk' desteği verildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden ayrılmasını engellemek için başlatılan yardım programı kapsamında 2017 yılı ekim ayı itibarıyla 105 bin 310 çocuğun ailesine 682 milyon lira tutarında destek sağlandı.

Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, yoksul durumdaki ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" uygulaması ile binlerce çocuk ailelerinin yanında kaldı.

Bakanlığın verilerine göre, 1 Ekim 2017 itibarıyla 105 bin 310 çocuk, Bakanlığın ilgili kuruluşlarına yerleştirilmek yerine ailesi veya yakınları yanında maddi olarak desteklendi. Çocuklar için ailelerine 682 milyon lira dağıtıldı.

Son 12 yılda çocukların ailelerinin yanında büyüyebilmesini sağlamak için yürütülen destek çalışmaları sonucunda 11 bin 181 çocuk ailesinin yanına döndürüldü.

İlköğretime giden çocuğa aylık 731 lira destek veriliyor

Bakanlık, SED kapsamında bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ekonomik durumu yetersiz durumdaki ailelere, okul öncesi çocuklar için aylık 487 lira, ilköğretime devam eden çocuklar için aylık 731 lira, ortaöğretime devam eden çocuklar için de aylık 780 lira destek sağlıyor.

Ayrıca yükseköğretime devam eden gençlere de bu kapsamda aylık 878 lira maddi destek sunuluyor.

Ailelerin parçalanması engelleniyor

Korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin devlet koruması altına alınma sebebinin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen SED yardımlarıyla ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamaları sunularak ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlanıyor.

Bu destekten, ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma gelecek olan çocuklar ile hali hazırda sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocukların aileleri faydalanabiliyor.

SED'den yararlanmak isteyen ailelerin bir dilekçeyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekiyor.