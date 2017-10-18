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YÖK, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, bilişim uzmanı, ağ uzmanı ve sistem uzmanı kadrolarında toplam 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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YÖK, 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, bilişim uzmanı, ağ uzmanı ve sistem uzmanı kadrolarında toplam 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSS P3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak.

Etiketler: yükseköğretim kurulu, YÖK, sözleşmeli bilişim personeli
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