Yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye’de 2015 yılında 1 milyon 211 bin 487 adet otomobil, 179 milyon 348 bin 889 ton hazır beton, 752 bin 514 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 105 bin 191 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Üretimden yapılan satışlar toplam 956 milyar 497 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2015 yılında toplamda 956 milyar 497 milyon TL oldu. Bu değer 2014 yılında toplamda 860 milyar 253 milyon TL iken 2013 yılında 732 milyar 609 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Üretimden yapılan satışların %15,6’sını gıda ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2015 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının %15,6’sını gıda ürünleri oluşturdu. Bunu %11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve %8,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların %3,2’sini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2015 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3,2’sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %72 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %24,8’de kaldı.

Ana sanayi gruplarında, ara malları %45,8 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2015 yılında üretilen ürünler Ana Sanayi Gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %45,8’ini ara malların, %26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise %4,8 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.