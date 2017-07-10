Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziran ayında en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının haziran ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,61 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,3, mevduat faizi yüzde 0,78, avro yüzde 0,34 ve külçe altın yüzde 0,03 reel getiri sağladı.

Buna karşılık dolar yüzde 1,37 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,64, mevduat faizi yüzde 1,12, avro yüzde 0,68 ve külçe altın yüzde 0,37 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 1,03 ile yatırımcıda kayba neden oldu.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,19 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,72 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.