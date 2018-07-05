Yılın ilk yarısında 97 milyon yolcu havayolunu seçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 1,4 artışla 79 bin 268, dış hatlarda yüzde 14,5 artışla 66 bin 244 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 16,8 artarak 42 bin 432'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 187 bin 944'ü buldu.

Haziran ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6,7 yükselerek 9 milyon 528 bin 556, dış hat yolcu trafiği yüzde 22,7 artışla 10 milyon 19 bin 908 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 19 milyon 567 bin 389 olarak gerçekleşti.

Artışa en fazla katkı Ankara ve İstanbul'dan

Haziranda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanları sağladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, haziranda geçen yılın aynı ayına göre dış hatta yüzde 11 artışla 3 milyon 946 bin 556 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 1 milyon 903 bin 809, dış hatta yüzde 12 artışla 912 bin 600 olmak üzere, toplamda yüzde 9 artışla 2 milyon 816 bin 409 olarak gerçekleşti.

Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam etti. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği haziranda, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 15 artışla 1 milyon 204 bin 185, dış hatta ise yüzde 26 artışla 191 bin 630 olmak üzere, toplamda yüzde 16 artışla 1 milyon 395 bin 815 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA