Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,46 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde %4,25, ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,99 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık %12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,89 ile TRC2’de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.