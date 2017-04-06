Yılın ilk çeyreğinde iç pazarın lideri Renault

Ocak-mart döneminde satılan 156 bin 90 otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 64,11'i (100 bin 71) ithal, yüzde 35,89'u (56 bin 19) ise yerli üretimle karşılandı.

AA muhabirinin, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,36 daraldı ve 156 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında satılan araçların 100 bin 71'ini ithal, 56 bin 19'unu yerli üretimler oluşturdu. Firma bazında toplamda, Renault 21 bin 222 adetle birinci, Volkswagen 19 bin 666 ile ikinci, Fiat ise 18 bin 483 ile üçüncü sırada yer aldı. Firma bazında uzun süredir toplam pazarın lideri olan Volkswagen, böylece birinciliği Renault'ya kaptırdı.

İthal otomobil satışı yerlilerin iki katını aştı

Ocak-mart döneminde, 115 bin 963 otomobil satılırken, bunların 80 bin 243'ünü ithal, 35 bin 720'sini ise yerli araçlar oluşturdu. İthal otomobillerin satışı, yüzde 69,20'lik payla yerli üretimlerin iki katını aştı.

Otomobil satışında, firma bazında toplamda Renault 18 bin 658 adetle birinci, Volkswagen 14 bin 691 ile ikinci, Hyundai 9 bin 356 ile üçüncü sırada yer buldu.

Yerli otomobil satışlarında 13 bin 204 adet ile Renault liderliğini korudu. Bunu 8 bin 190 ile Fiat ve 4 bin 869 ile Honda takip etti. İthallerde ise Volkswagen 14 bin 691, Dacia 7 bin 308 ve Opel 7 bin 243 adet ile ilk üçte yer aldı.

Hafif ticaride yerli araç az farkla önde

Yılın ilk çeyreğinde 40 bin 127'yi bulan hafif ticari araç pazarının 19 bin 828'i ithalatla karşılanırken, 20 bin 299'u yerli araçlardan oluştu. Böylece yerli hafif ticari araçların satışı, yüzde 50,59'luk payla ithal araçları geçti.

Hafif ticari araçlarda firma bazında toplamda Ford 11 bin 716 ile birinci, Fiat 9 bin 771 ile ikinci, Volkswagen ise 4 bin 975 adet ile üçüncü oldu. İthal hafif ticari araçlarda sırasıyla Volkswagen 4 bin 975, Renault 2 bin 564 ve Citroen bin 531 adetlik satış rakamlarına ulaştı.

Yerli hafif ticari araç satışlarında ise 10 bin 825 adetle Ford ilk sırada yer aldı. Ford'u, 8 bin 576 ile Fiat ve 453 adet ile Isuzu takip etti.