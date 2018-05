“Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı” Turkish Cargo oldu

'Dünya Hava Kargo Ödülleri', sektörün önemli fuarlarından olan Air Cargo China’da sahiplerini buldu.

10 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende Turkish Cargo, “Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı” ödülüne layık görüldü.

En değerli ödül

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklama göre, küresel hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir değerlendirmesi konumunda da yer alan World Air Cargo Awards Ödül Töreni, Şangay'da gerçekleşti.

Gala gecesinde hava kargo endüstrisinden katılımcıların, acentelerin ve müşterilerin oylarıyla en değerli ödüle layık görülen Turkish Cargo'nun yanı sıra 10 ayrı kategoride daha ödüller sahiplerini buldu. Yılda bir kez, sırasıyla Münih ve Şangay'da düzenlenen ödül töreni başarıların kutlanıldığı akşam yemeğiyle sona erdi.

Pazardaki yükselişini bir kez daha ödülle taçlandırdı

Turkish Cargo, Şangay'da kazandığı bu ödül ile rekorlarla geride bıraktığı geçen yılın ardından pazardaki yükselişini bir kez daha özel bir ödülle taçlandırdı.

Kargo markasının bu yıl içerisinde kazandığı diğer ödüller "Asian Freight", "Logistics and Supply Chain Awards 2018", "Best Air Cargo Carrier-Europe - Avrupa'nın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı", "Best Green Airline - En Çevreci Hava Kargo Taşıyıcısı", "Air Cargo India 2018 - Stat Times Awards", "Cargo Airline of the Year - Yılın Hava Kargo Markası", "Schiphol Aviation Awards 2018 - Avrupa'nın En İyi İkinci Hava Kargo Markası", "Ekonomi ve Lojistik Zirvesi Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü (Somali İçin Sevgi Ordusu) ve "Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü - Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen" olarak sıralandı.

Sektördeki en hızlı büyüyen marka

Küresel hava kargo sektöründeki etkili performansıyla en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo; artan lojistik taleplere yönelik özel ve pratik çözümler üreterek bölgesel ticareti geliştirerek ve ihracatçı firmalara destek olarak 2023 yılı hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

