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Buradasınız : » » Yılın en iyi Ekonomi programı belli oldu

Yılın en iyi Ekonomi programı belli oldu

“KKTC-Türkiye Yılın En İyileri” ödülleri töreni Sarıyer Belediyesi'nin katkılarıyla TİM Maslak Show Center’da düzenlendi.

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Yılın en iyi Ekonomi programı belli oldu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “KKTC-Türkiye Yılın En İyileri” ödülleri sahiplerini buldu.

KKTC ve Türkiye'nin İş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin yoğun ilgi gösterdiği törende farklı kategorilerde çok sayıda isme ödül takdim edildi.

‘Yılın En İyi Ekonomi Programı’ ödülünü, TRT Haber’de hafta içi her gün 09.15’de ekrana gelen “Elif Saygılıer’le Ekonomi 7/24” programı aldı.

“Yılın En İyi Ekonomi Programı” ödülüne layık görülen “Ekonomi 7/24” programının yapımcısı ve sunucusu Elif Saygılıer, “TRT ailesi olarak buradayız, bu ödülü kazanmak bizi mutlu etti. Bizi ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

Etiketler: yılın en iyi ekonomi programı, elif saygılıer'le ekonomi 7/24
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