'Yılda 150 bin dolarlık tohum da ihraç ediyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Bilkent Otel'de düzenlenen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, çiftçi kadınların toplumun sigortası olduğunu söyledi.

Anadolu'nun çiftçi kadınların üretimiyle büyüyeceğini ve Türkiye'nin daha da gelişeceğini dile getiren Fakıbaba, "Çünkü kadın elinin dokunmadığı bir medeniyetin geleceği yoktur." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, Türkiye'nin gelecek planlamalarında tarımın çok büyük bir yeri olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, bu nedenle kadın çiftçilerin projelerinin desteklendiğini bildirdi.

Bakanlığın kapılarının her zaman kadın çiftçilere açık olacağını vurgulayan Fakıbaba, 2 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim verdiklerini ve başarılı olanları ödüllendirdiklerini ifade etti. Fakıbaba, yürüttükleri "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nın 2016 yılı "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri"nde Türkiye'yi temsil eden iki ulusal projeden biri olduğunu söyledi.

"İsrail'e domates tohumu satıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yerli ve organik tohuma ilişkin hassasiyetine değinen Fakıbaba, "İsrail'e tohum satıyoruz" yönündeki açıklamasına inanılmadığını söyledi. Fakıbaba, Türkiye'nin tohum üretmediği yönünde algı yaratılmasını eleştirerek, "Gerçekten biz yerli tohum üretiyoruz ve İsrail'e de domates tohumu satıyoruz. Çok az satıyoruz, doğrudur. Yılda 200 milyon dolarlık tohum alıyoruz ama 150 bin dolarlık tohum da ihraç ediyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bunu eşitleyip, geçeceğiz. Türk insanının gerçekten çalıştığı ve inandığı zaman yapamayacağı hiçbr şey yok." dedi.

Fakıbaba, Yozgat'ın Kabalı köyündeki kadınların tarımdaki başarısını örnek göstererek, elma üreten köyün nüfusunda, arazi değeri, dönüm başı gelir ve istihdamında artış olduğunu kaydetti.