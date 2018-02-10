YHT ile 37 milyon yolcu taşındı

Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğu ile 24 Ağustos 2011'de Ankara-Konya arasında açılan YHT hattı ile tanıştı. Böylece, Ankara-Konya arasındaki seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya düştü.

Başkentray Projesi'nin tamamlanması ve çok yüksek hızlı trenlerin devreye girmesi ile Ankara-Konya arasının 1 saat 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 37,4 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 11 milyon 214 bini, günde ortalama 17 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.

Ankara-Eskişehir hattı 15,1 milyon, Ankara-İstanbul hattı 8,3 milyon, Konya-Eskişehir-İstanbul hattı ise 2,3 milyon yolcu taşıdı.

Günlük yolcu ortalamalarına bakıldığında, Ankara-Konya hattında 5 bin 700, Ankara-Eskişehir hattında 4 bin 30, Ankara-İstanbul hattında 8 bin 930 ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 150 yolcu taşındı.

En çok akraba ziyaretine yaradı

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yılda iki kez yaptırılan ankete göre, Türkiye genelinde YHT'leri tercih eden yolcuların seyahat amaçlarına bakıldığında, yüzde 25,6 ile akraba ziyareti ilk sırada yer aldı. Yolcuların yüzde 25,5'i diğer amaçlar, yüzde 14,6'sı tatil ve turizm, yüzde 11,9'u iş ziyareti, yüzde 9,9'u okula ulaşım, yüzde 8,5'i sağlık kurumuna ulaşım ve yüzde 3,7'si işten eve evden işe ulaşım için YHT'yi kullandı.

Üniversite mezunları ilk sırada

Eğitimlerine göre yolcuların yüzde 34,1'ini lisans, yüzde 28,8'ini lise, yüzde 12,1'ini ilköğretim, yüzde 9,7'sini ön lisans, yüzde 7,9'unu yüksek lisans, yüzde 3,8'ini okur-yazar ve yüzde 3,6'sını ise doktora mezunları oluşturdu.

Yaş profiline bakıldığında da yolcuların yüzde 28,9'unu 27-37 yaş arası, yüzde 24,6'sını da 19-26 yaş grubunu oluşturdu. Bunu yüzde 24,2 ile 38-45 yaş, yüzde 10,4 ile 46-54 yaş, yüzde 6,1 ile 18 yaş altı, yüzde 3,8 ile 55-65 yaş ve yüzde 1,9 ile 65 yaş üstü takip etti.

Genel memnuniyet yüzde 97,4

Anket sonuçlarına göre, yolcuların YHT hizmetinden genel memnuniyeti de yüzde 97,4'e ulaştı. Yolcuların YHT seyahati sırasında yiyecek ve içecek servisinden yararlanma oranındaki artış da dikkati çekti. Yiyecek ve içecek servisinden yararlanan yolcu oranı, YHT'nin ilk hizmete girdiği döneme göre yüzde 55,9'dan yüzde 63,1'e çıktı.

Kaynak: AA