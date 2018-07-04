Yetiştiricilere buzağı desteği için başvurular başladı

Çorum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, hayvancılık desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince yürütülen destek başvurularının temmuz ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, 31 Temmuz'a kadar başvurularını yapmaları gerektiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Başvurular, işletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığıyla yapabilecek. Herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne kaydı olmayanlar ise il ve ilçe müdürlüklerinde şahsen başvurabilecekler. Desteklemeden yararlanacak buzağıların 1-31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah sistemine kaydedilmiş, doğduğu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda dişi buzağılar için programlı aşılardan brucella ve Şap, erkek buzağılar için şap aşısının yapılmış olması ve Veteriner Bilgi Sistemine girilmiş olması gerekmektedir."

Kaynak: AA