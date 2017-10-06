Yetiştirdiği solucanlar geçim kapısı oldu

Çorlu'da bir girişimci, yetiştirdiği 5 milyon solucanla ayda yaklaşık 11 ton organik gübre üretimi gerçekleştiriyor.

Organik solucan gübresi üreticisi Mehmet Büyükyılmaz, solucan gübresinin, çok kısa sürede bütün tarım sahalarında kullanılacağına inandığını söyledi.

Semt pazarlarından artan meyve ve sebze kalıntıları ile beslediği solucanlardan her ay yaklaşık 11 ton gübre ürettiğini kaydeden Büyükyılmaz, "Ben seyyar pazarcı olarak geçimimi sağlıyorum. Ancak, bu solucan gübresi işiyle de birkaç yıldan beri uğraşıyorum. Bu iş çok büyük özveri ve özen istiyor. Şu an 5 milyon solucanım var. Bunları pazarlardan topladığım meyve ve sebze atıklarıyla besliyor, daha sonra da gübrelerini alıyorum." dedi.

Büyükyılmaz, solucan gübre üretim tesisine dönüştürdüğü evde 5 milyon solucanla aynı evde yaşadığını dile getirerek, bundan rahatsızlık duymadığını kaydetti.

Ürettiği tüm gübrelerin hemen satıldığını ve çok büyük taleple karşı karşıya kaldığını ifade eden Büyükyılmaz, "Bu gübreyi üretiyorum ve satıyorum. Organik tarımda bu gübre çok önemli. Hem üretilen meyve ya da sebzenin zamanından biraz daha önce yetişmesine hem de üretimin daha çok artmasına yardımcı oluyor. Ürettiğim gübreyi hemen alıyorlar. Yeni talepler alıyorum, ancak bunun için tesisimi ve solucan sayısını daha da artırmam gerekiyor." diye konuştu.

Mehmet Büyükyılmaz, bu işe 100 bin solucanla başladığığını, ilerleyen zamanda solucan sayısını artırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda 5 milyon solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satıyorum. Sektör çok güzel ve karlı ama uğraşması, emeği var. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız. Gübrenin tonunu 2 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. Amacım üretim kapasitemi biraz daha artırmak."