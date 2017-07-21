Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bebek araç ve gereçlerinin Türkiye’de gelişmeye açık bir sektör olduğunu belirterek, sektörün gelişmesi için Avrupa normlarında üretim yapılması gerektiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tüfenkci, Bebek Araç Gereçleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fatih Ünal ve beraberindeki üyeler ile AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'i kabul etti.

Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde Tüfenkci, dernek yöneticilerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Ünal ve üyeler, bebek araç ve gereçlerinin ürün denetim testlerinin Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılamadığına ve bunun da maliyetleri yükselttiğine dikkati çekerek, sektörün tüm taraflarını ihtisas organize sanayisi etrafında toplamayı hedeflediklerini, bu konuda Bakan Tüfenkci’den destek beklediklerini anlattı.

Bakan Tüfenkci de bebek araç ve gereçleri sektörünün Türkiye’de gelişmeye açık olduğunu ve hükümet olarak her türlü desteği verebileceklerini belirtti. Geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bebek arabasında ihracatın 1 milyon 300 bin lira, ithalatın ise 93 milyon 800 bin lira olduğu sektörün gelişmesi için Avrupa normlarında üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, merdiven altı üretimden kurumsal ve standartları olan bir üretime geçilmesinin önemine işaret etti.

Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü arayarak, bebek arabası ve yürüteçlerin testlerinin Türkiye’de yapılması hususundaki dernek üyelerinin talebini aktarırken, Bakan Özlü de TSE bünyesinde oluşturulacak test merkezinde söz konusu testlerin yapılması hususunda gerekli talimatı vereceğini ifade etti.

"Yeter ki daha fazla üretin, biz yanınızdayız"

İhtisas organize sanayi kurulması konusunda hiçbir engelin olmadığını, yasanın buna müsait olduğunu belirten Tüfenkci, laboratuvar kurulumu konusunda fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra yer tahsisi ve diğer hususlarda da gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

Tüfenkci, Ar-Ge harcamalarının yüzde 85’inin devlet tarafından karşılandığına işaret ederek, "Çalıştırdığınız iki mühendisin ücretini de biz ödüyoruz. Bu yasalar şu anda var ama sizler bu teşvik ve tedbirlerden haberdar değilsiniz. Son çıkardığımız Ar-Ge yasasında üniversite hocasını bile getirip çalıştırabiliyorsun, oradaki buluşun patentini ise üniversite değil kuruluş alıyor. Fakat sorun bunlardan iş çevresinin haberdar olmaması. Yeter ki daha fazla üretin ve satın biz sizin yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.