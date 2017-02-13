Yeşil yumurta talebine yetişemiyorlar

Fiyatı 10 TL’den satılan yumurtalara yoğun talep olduğunu dile getiren İsmet Koç, işsiz gençlere sermayesi düşük ancak yoğun talep olan bu işe girmelerini tavsiye etti.

Ereğli ilçesinde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’den emekli olduktan sonra evinin bahçesinde tavuk beslemeye başlayan 57 yaşındaki İsmet Koç ile eşi Ayşe Koç (55) geçtiğimiz yıl bir tanıdıklarından aldıkları 8 adet yeşil yumurtadan civciv çıkartıp çoğaltmaya başladı.

Yeşil yumurtada diğer yumurtalara oranla daha düşük kolesterol bulunması ve renginin farklı olması nedeniyle çok fazla talep olduğunu belirten Koç, yumurtanın tanesinin 10-20 TL, tavuğun ise 200-300 TL arası fiyatlardan satıldığını söyledi. Koç yaptığı açıklamada “Bu işe 8 yumurta ile başladık. Şu anda 128 tavuğumuz var. Talepleri karşılayamıyoruz. Türkiye’nin her tarafından, her vilayetten arıyorlar.

Bu yumurtanın bir özelliği de astım hastalığına iyi gelmesi; kolesterol oranı çok düşük olduğu için. Televizyonlarda da görüyorsunuz bu yumurtanın tanesi 10 TL ile 20 TL arası. Tavuklar 300 TL, horozlar 200 TL. Bu altın satıyor, talebe cevap veremiyoruz.” dedi.

Biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğu olduğunu ve ikisinin de evlendiğini anlatan İsmet Koç, paraya ihtiyacı olmadığını, sadece gençlere örnek olmak için bu işi yaptığını belirtti. Gençlerin madene, demir çeliğe ve belediyelere asgari ücretle girmek için uğraşmasına gerek olmadığını belirten Koç, işsiz gençlerin bu işi küçük çapta da yapmaya başladıklarında asgari ücretten daha fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

İsmet ve Ayşe Koç çifti yeşil yumurtaları her gün gelen talebe göre Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor.