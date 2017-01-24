'Yerlilik oranı konusunda ne yapmanız gerekiyorsa yapın'

Ankara’da ASELSAN tarafından düzenlenen ‘5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı’nda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstirhamım elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa yapın" dedi.

Konuşmasına, 4,5G'den 5G'ye gidiş çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek bu önem çerçevesinde nerede, ne tür çalışma yapılırsa yapılsın katkı vermeye ve birlikte yol almaya hazır olduklarını belirterek başlayan Bakan Aslan, "Biz, 5G'yi konuşurken, yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken, eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa yapın" dedi.

Teknolojinin hızla geliştiğini, Türkiye'nin de teknolojiyi takip eden değil, yenilenen teknolojiyi geliştiren, dünyayla birlikte bu sektörde büyümek isteyen ülke olduğunu aktaran Arslan, "Sektörümüz bu konuda ciddi mesafe almak için 5G ve ötesiyle ilgili paydaşlarla bu işe kafa yoruyor. Sektör taraflarını bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

"51 milyon 600 bin 4,5G abonesi var"

Elektronik haberleşme sektöründe 2G ve 3G şebekelerinin hız, kapasite ve akıllı cihazların piyasada yaygınlaşmasıyla yetersiz kaldığına da işaret eden Bakan Arslan, bunun sonucunda 4G konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol göstericiliğiyle 4,5G'ye geçildiğini anımsatarak, “Bugün 75 milyon abonemiz var. Bunun 4 milyon 400 bini 2G, 19 milyonu 3G, 51 milyon 600 bini de 4,5G abonesi. Ancak 4,5G ile ilgili daha tamamlamamız gereken yol olduğunu da rakamlar ortaya koyuyor. 4,5G'de 19 milyon aktif abone var. Aktif olmayan yaklaşık 33 milyon abonenin ise cihazlarını ve SIM kartlarını 4,5G’ye uyumlu hale getirdiklerinde aktif aboneliğe geçebilecekler. Tüm dünyanın hedeflediği gibi bizim de 5G ile tanışmak, yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak. Bununla da yetinmemek bu kazanımları yerli ve milli ürünlerle sektörde yeni pazarlar oluşturacak şekilde yol almamız gerektiği ve buna göre hedefler ortaya koymamız gerekir" şeklinde konuştu.

“Elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmanız gerekiyorsa yapın”

4,5G yetkilendirmelerinde yerlilik kriterinin ortaya konduğuna da işaret eden Aslan, "Biz sektörü birlikte büyüteceksek, birlikte şekillendireceksek, bu işin takibini birbirimize bırakmamamız gerekir. Bu konudaki paydaşların hepsi bu yerlilik oranına dikkat etmeli, bu konuda mesafe almalı. Bize düşen bir şey olursa da elbetteki kapımız her zaman açık. Bu dediğim düşünce gerçekleşmezse elbetteki takip, denetim ve kontrol yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Biz, 5G'yi konuşurken yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, 'arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.' O yüzden istirhamım, elinizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Dünden bugüne ne yaptıysak ama bugünden sonra üzerine koyarak yol almamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü bugüne kadar olan hızla devam edersek, bizim bu yerlilik payını tutturmamız mümkün değil. En azından benim anladığım bu" dedi.

“5G her şeyin birbirine bağlanmasıdır”

Evrensel hizmet kapsamında 2G teknolojisinde hizmete götürülen bin 799 yerleşim yerindeki teknolojiyi yükseltmek ve bin 500 ilave yerleşim yerine 4,5G teknolojisini götürmek için çalışma başlattıklarına dikkati çeken Arslan, "Bakanlık olarak ULAK baz istasyonlarını, evrensel hizmet kapsamında kurulan bu altyapılarla kullanmayı ve yerlilik oranını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

5G için Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını başlattıklarını ve dünyada bu konuda ürün geliştiren ülkeler arasına girmenin şart olduğuna işaret eden Aslan, ULAK’ı ilk 5G baz istasyonlarından biri yapmayı hedefledikleri, 5G antenleri de için de aynı hedefi hep birlikte düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Siber güvenlik, internet değişim noktaları ve veri merkezi gibi önemli işlerin başarısı için de yerlilik konusunun anahtar bir rol taşıdığını vurgulayan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geleneksel mobil şebekeler insanların birbirine bağlanması anlamını taşıyorken 5G her şeyin birbirine bağlanmasıdır. Daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına gelmektedir. 5G’nin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamaları daha da gelişecek, Bakanlığımızın çalışmalarını yürüttüğü akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulmuş olacak. Geleneksel hizmetlere ilaveten, nesnelerin interneti, makinalar arası haberleşme ki Türkiye’de makinalar arası iletişim abone sayısı bugün 3 milyon 800 bin. 2022 yılı için dünyada internete bağlı 29 milyar cihaz olacak. Bu cihazların 18 milyarının nesnelerin interneti olarak birbirine bağlanacağı öngörülmekte."