  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.583
    EURO 5.311
  • BIST 96409.56
    ALTIN 184.35
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yerli ve milli uçak jantı için protokol imzalandı

Yerli ve milli uçak jantı için protokol imzalandı

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Technocast firması ile TUSAŞ-TAI arasında uçak jantı yapımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yerli ve milli uçak jantı için protokol imzalandı

Technocast firmasında yapılan toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yolcu uçağı jantıyla ilgili daha önce bir çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Yolcu uçağı jantı ile ilgili daha önce bir ziyaretimiz olmuştu. Bugün de genel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Bülent Eker de, yerli ve milli yolcu uçak jantı konusunda yapılabilecek ve geliştirilecek projeler konusunda iş birliğinin sağlandığını söyledi.

Toplantıya, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Technocast Genel Müdürü Necat Öney, TUSAŞ yetkilisi Serkan Yalız ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak jantı, technocast, TAI, Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER