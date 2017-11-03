  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Yerli otomobile büyük talep

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, üretilecek yerli otomobilden bin adet alacaklarını bildirdi.

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Yerli otomobile büyük talep

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, üretilecek yerli otomobilden bin adet alacaklarını bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ticari satışı dört yıl içinde başlayacak yerli otomobil projesine inandıklarını belirtti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk araca talip olarak başlattığı rüzgara sendika olarak biz de destek vermeye karar verdik. Üyelerimizle ilk etapta bin adetlik siparişte bulunacağız. Daha sonra bu sayı artacaktır. Yerli sanayi, Türkiye'nin otomotiv markasını üretebilecek birikim ve teknolojiye hazır. İstasyonlarda kendi milli markamıza hizmet vermekten onur duyacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendi, EPGİS, yerli otomobil, yerli otomobil projesi
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