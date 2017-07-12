'Yerli Otomobil Zirvesi' eylül ayında yapılacak

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın'la OSTİM'deki savunma, uzay, havacılık ve makine sanayisine yönelik teknoloji, özgün sistem ve cihazlar üreten işletmeleri ziyaret etti.

Baran, ATO ve OSTİM iş birliğiyle eylül ayında "Yerli Otomobil Zirvesi" gerçekleştireceklerini, zirveye ilgili tüm tarafların davet edileceğini belirterek, "Yerli̇ üreti̇ci̇leri̇mi̇z olağanüstü i̇şler yapıyor. Gerektiği gi̇bi̇ destekleni̇rse yerli̇ otomobil hayal değil, Üreten ve ticaret yapan kesimler olarak safları sıklaştıralım. OSTİM’deki üreti̇m potansiyeli̇ umut veri̇yor. Bi̇z her zaman OSTİM'in yanındayız." ifadesini kullandı.