Yerli otomobil için "babayiğitlerin" yeri hazır

Eskişehir yerli otomobil projesi için kolları sıvayan şehirlerden biri oldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, "Eskişehir'de babayiğitlerin yeri hazır. İlk yerli otomobilin üretimi için otomotiv sanayisine 5 milyon metrekarelik bir alanı bedelsiz tahsis edebiliriz. Ayrıca, üretilecek araçların test merkezi de hazır.'' dedi.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Holding, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell Grubu ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına davet mektubu gönderdiklerini aktaran Küpeli, yerli otomobil üretimi için ihracatta teknoloji oranı en yüksek kent olan Eskişehir sanayisinin vizyonuna ve tecrübesine güvendiğini bildirdi.

Küpeli, Devrim arabasını yapmış bir neslin çocukları olarak, Eskişehir sanayisinin yerli otomobil üretimi için gerekli altyapıya ve vizyona sahip olduğunu ifade ederek, "Eskişehir’de babayiğitlerin yeri hazır. İlk yerli otomobilin üretimi için otomotiv sanayisine 5 milyon metrekarelik bir alanı bedelsiz tahsis edebiliriz. Ayrıca, üretilecek araçların test merkezi de hazır. Ankara yolu üzerinde, birinci kampüse 6 kilometre uzaklıkta olan karşılıklı iki bölgeden birini ‘Otomotiv Sanayi İhtisas OSB’ olarak ayırdık." diye konuştu.

Nikel maden rezervi ve mobil lojistik imkanı

Nadir Küpeli, Eskişehir’in sanayide Türkiye’nin lokomotif kentlerinin başında geldiğine işaret ederek, kentin özellikle raylı sistemler olmak üzere ulaşım ve altyapı açısından ülkenin tüm merkezlerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunduğunu ve mobil lojistik imkanı sunduğunu anlattı.

Küpeli, "Bunun yanında elektrikli araçların üretiminde kullanılan nikel maden rezervine de sahip olan kentimiz, Ar-Ge ve inovasyon, uygun yan sanayi, mesleki eğitim, bedelsiz arsa temini, uygun altyapı inşası gibi temel konularda destek ve maliyet avantajları yaratıyor. Ayrıca, üretilecek araçlar için test pisti gerekmektedir. Bu noktada verilmesi planlanan bölgenin hemen yanında kullanılmayan uçak pisti çeşitli yasal düzenlemeler sonrası otomobil testleri için uygun bir zemin olacaktır." şeklinde konuştu.

2018'de 260 milyon liralık yatırım hedefi

EOSB’nin 2017 sonunda 1,5 milyon dolara ulaşacak ihracatının gelecek yıl 1,7 milyon dolara yükselmesini beklediklerini aktaran Küpeli, şu anda 42 bin seviyelerinde olan istihdam rakamlarını da yeni bölgenin faaliyete geçmesiyle 43 bine yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Küpeli, bu yılın ilk 3 çeyreğinde toplamda 41 milyon liralık yatırım gerçekleştirdikleri ifade ederek, "2018 yılında bu yatırım miktarımızı 260 milyon liraya yükseltmeyi planlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz ise Türkiye’nin gelecek hedefleriyle doğru orantılı olarak, 25 milyar dolar ciro üreten, 5 milyar dolar ihracat yapan bir kent olmak ve bin 500’ü Ar-Ge çalışanı olmak üzere 65 bin kişiye istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.

Eskişehir’in her zaman ilklerin kenti olduğunu belirten Küpeli, şunları söyledi:

"Eskişehir, vizyoner sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, Türkiye’nin en iyi imkanlarına sahip OSB’si ile diğer kentlere öncülük eden bir yapıdadır. Bu kent, hep ilklerin kenti olmuştur. Türkiye'nin ilk teknoparkı ATAP AŞ Eskişehir’de kuruldu. Türkiye'nin en büyük, ilk kendi elektriğini üreten ve ilk doğal gaz kullanan organize sanayi bölgesi EOSB’dir. Yine ilk defa EOSB içinde faaliyete geçen meslek yüksekokulu, lojistik merkezi, gümrük müdürlüğü, iş ve işçi sağlığı merkezi ve ilk KOBİ OSB'si de burada kurulmuştur. Türkiye’deki uçak motoru, dizel lokomotif ve kompresör üretiminin yüzde 100’ü kentimizde gerçekleşiyor. Dış ticaret fazlası veren bir sanayimiz var."

Milli yüksek hızlı tren projesi de Eskişehir'de

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, Türkiye’nin ilk milli yüksek hızlı treninin de Eskişehir’de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından üretileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üretim, 3 etaptan oluşacak ve ilk etapta 20, ikinci etapta 60, üçüncü etapta ise 16 yüksek hızlı tren üretilecek. EOSB bünyesindeki raylı sistemler kümemiz ile sürecin içinde, tam destekle yer alacağız. Teknoloji transferi sonrasında, bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm süreçleri yerli üretim olarak yapacağız."

Geleceğin teknolojide olduğunun farkında olduklarını belirten Küpeli, "Üretim süreçlerinin dijitalleştiği, robot ve yapay zeka endüstrisinin üretimin yapılış biçimini kökten değiştireceği bir döneme giriyoruz. Endüstri 4.0’ın bize sunacağı fırsatlara açık olduğumuz ve kendi dönüşümümüzü tamamlayacağımız bir süreç bizleri bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı, projelerimizi bu dönüşümün sunacağı fırsatlara uygun yapacağız." diye konuştu.

2018 yılı hedefleri arasında çevreyi korumak ve yenilenebilir enerji sağlamak adına atık yakma tesisi, 1 MW güneş enerji santrali ve rüzgar türbini gibi önemli projeleri gerçekleştirmek olduğunu anlatan Küpeli, şöyle devam etti:

"Teknik kolej, kreş, meslek kazandırma ve geliştirme merkezi, gelecek için sanayi enstitüsü kurarak eğitim alanına da yatırımlarımız olacak. Demir yolu hattı, İmişehir-OSB bağlantı yolu, 2 milyon metrekare küresel yatırımcı için üretilecek arsa, yeni KOBİ OSB, GYO şirketi, yurt dışında ihracat ofisleri, teşvik ve destek ofisi, üye ilişkileri ofisi, ESO OSB akıllı üye kartı, esoexpo.com E-İhracat ve Dış Ticaret Portalı gibi önemli projeleri de hayata geçireceğiz."