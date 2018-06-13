Yerli otomobil ekonomiye 50 milyar euro katkı sağlayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinin ayrıntılarını TRT Haber’e anlattı. Özlü, “Ekonomiye 50 milyar euro katkı sağlayacak, cari açığın 7 milyar eurosunu kapatacak" dedi.

Yerli marka otomobilin cari açığın kapatılmasına katkısının 7 milyar Euro olacağını ifade eden Özlü, “Emsallerinden en az yüzde 5 ucuz olacak, daha kaliteli olacak, orta ve üst segmentte olacak” dedi.

Projenin istihdam boyutuna değinen Özlü, “Yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan ve dolaylı iş imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

İkinci çeyreğe beklenenden güçlü girildi

Nisan ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte, ikinci çeyrek büyümesine dair sinyal de alınmış oldu. Beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretim verisiyle ikinci çeyreğe nispeten beklenenden güçlü girildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretimi rakamlarını TRT Haber’de değerlendirdi.

“2018 yılında da teşvikler devam edecek”

Özlü, "Bu artış sanayicilerin geleceğe güvenle baktığını gösteriyor" dedi. Özlü, üretimi ve katma değeri artırmak amacıyla verilen teşviklerin 2018 yılında da devam edeceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber