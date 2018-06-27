Yerli kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk kullanıcısı THY oldu

Türk Hava Yolları (THY), "Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem" uygulamasını yolcularının hizmetine sundu.

İlk etapta THY'nin koltuk arkası özel ekranları olmayan 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistemle yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecek.

Hayata geçen sistemle birlikte THY filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.

"Yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamanın ilk kullanıcısı olmaktan gururlu olduklarını belirtti.

Aycı, atılan adımların Türk sivil havacılığının gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inandıklarına söyleyerek, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızdan hareketle yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçak içi eğlence sistemini filomuzda bulunan uçakların yüzde 95'ine uygulayarak yolcumuzun kullanımına sunmuş olmaktan mutluyuz" dedi.

Yolcular, kişisel cihazlarından uçak içi Wi-Fi ağına bağlanarak bu sistem için özel hazırlanan medya içeriğini görüntüleyebilecek. Sistemin kişisel cihazlar (tablet, akıllı telefon ve notebook) aracılığıyla kullanılabilmesi için "Wi-fi Entertainment" isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekiyor.

Mobil cihazların yanı sıra yolcular diz üstü bilgisayarlarından da "Google Chrome" tarayıcısı kullanarak sistemi kullanabilecek. Kablosuz uçak içi eğlence sistemi aracılığıyla yolcular 250'den fazla film, 700'den fazla TV programı içeriği ve 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA