Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

Savunma sanayi alanında yerli üretime yönelik projelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı helikopter motoru geliştirme projesi kapsamında çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığını duyurdu.

Yerli motor ayrıca insansız hava araçlarında da kullanılacak.

İlk ateşleme başarıyla gerçekleşti

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yerli motor projesinin en önemli kısmı olan çekirdek motorun imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/qil99HG377 — SSM (@SavunmaSanayii) 10 Haziran 2018

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli motorlar ayrıca stratejik öneme sahip İHA'larda da kullanılacak

İlk ateşlemenin başarıyla tamamlanmasının ardından BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Milli türbin motorumuzun stratejik sınıftaki İHA'ları da uçuracağını açıkladı.

Bayraktar yerli motorla ilgili mesajında, "TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak. Türkiye'nin ilk Milli turboşaft motoru hayırlı uğurlu olsun. Adım adım; Havacılıkta yeniden diriliş. Semalarımızda kuşlar gibi Tümüyle bağımsız ve özgür!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber