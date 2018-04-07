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Buradasınız : » » Yerli güneş paneli hücresi üretiminde geri sayım başladı

Yerli güneş paneli hücresi üretiminde geri sayım başladı

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağlı,"Yaklaşık 25 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli hücresi üretim fabrikasını kurduk" dedi.

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Yerli güneş paneli hücresi üretiminde geri sayım başladı

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, 11. Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te, güneş enerjisi sistemlerinin en önemli bileşenlerinden birinin hücre olduğunu söyledi.

Denizli'de kurdukları hücre fabrikasının 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve fabrikada 70 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Yağlı, hücre teknolojisinin patente bağlı olmadığını, piyasada bununla ilgili yanlış anlama olduğunu ifade etti. Hücre teknolojisinin standarda bağlı olduğunu, üretimi için patent gerekmediğini anlatan Yağlı, "Bu bağlamda kendi üretimimizi yapma şansı elde ediyoruz" diye konuştu.

Yağlı, Türkiye'de son yıllarda güneş enerjisi alanında büyük gelişmeler yaşandığını ve bu durumun sektör açısından umut verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi ile güneşte kurulu güç ve bölgesel üretim merkezi olma yolunda önemli adımlar attığına işaret eden Yağlı, "Biz de YEKA projesine girmek isteriz. Bunun için finansal şartları değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'de panel hücresi teknolojisinde yeni bir döneme girildiğini kaydeden Yağlı, "Yaklaşık 25 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli hücresi üretim fabrikasını kurduk, haziranda üretime başlayacağız. İlk etapta yıllık 130 megavat hücre üretim kapasitesi hedefleniyor. Asıl hedefimiz, yıllık kapasitemizi 400 megavata çıkarmak" dedi.

Üretilecek yerli güneş paneli hücrelerinin ortalama veriminin yüzde 18,8 seviyesinde olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: güneş paneli, yeri üretim, sereket enerji
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