Yenilenebilir enerjiye tam destek

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, enerji sektörüne bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar dolar kredi tahsis ettiklerini belirterek, "Enerji sektörü, 2017 yılı ve sonrasında da bizim için öncelikli sektör olmaya devam edecek. Bu kapsamda uluslararası finans kurumlarıyla imzaladığımız ve görüşmeleri devam eden sürdürülebilirlik temalı fonlarımızla üretim, dağıtım ve enerji verimliliği projelerini destekleyerek ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesine katkı sunacağız." dedi.

TSKB'nin gelecek planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, enerjinin banka için öncelikli alanlar arasında yer aldığını, 2002'de başladıkları yenilenebilir enerji finansmanı kapsamında 150'nin üzerinde projeyi desteklediklerini söyledi.

Bankanın enerji finansmanlarındaki odağının, ağırlıklı olarak yenilebilir enerji yatırımları olduğuna işaret eden İnce, şöyle konuştu:

"Enerji sektörüne bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar dolar kredi tahsis ettik. 2016'nın üçüncü çeyreği itibariyle finanse ettiğimiz projelerin kurulu gücü 4 bin 272 megavata ulaştı. Bu, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kurulu gücünün yüzde 13'üne denk geliyor. Enerji, 2017 yılı ve sonrasında da bizim için öncelikli sektör olmaya devam edecek. Bu kapsamda uluslararası finans kurumlarıyla imzaladığımız ve görüşmeleri devam eden sürdürülebilirlik temalı fonlarımızla üretim, dağıtım ve enerji verimliliği projelerini destekleyerek, ülkemizin 2023 hedeflerine ilerlemesine katkı sunacağız. Başta rüzgar, güneş ve jeotermal olmak üzere, yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaya devam edeceğiz."

300 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracına, 13 kattan fazla talep

İnce, son 5 yılda uluslararası finans kurumlarıyla 3 milyar dolar seviyesinde kaynak anlaşması imzaladıklarını, bu kurumlarla uzun yıllardır devam eden ilişkilerinin en verimli sonuçlarının enerji sektörüne yansıdığını anlattı.

Özellikle yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlarken yenilikçi finansman araçları geliştirdiklerini dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ülkemizin ilk yeşil sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirdik. 300 milyon dolarlık tahvilimize, uluslararası yatırımcılardan 13 kattan fazla talep gelmesi hem sürdürülebilirlik yatırımlarına hem bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin bir ifadesiydi. Enerji ihtiyacı, ekonomik büyümeyle doğru orantılı artıyor. Sürdürülebilir büyüme açısından yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımların bu ihtiyacı karşılayacak şekilde devam ettirilmesi, özellikle arz güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu kapsamda fiyatlama, vade, teminat yapıları açısından doğru kurgulanmış finansman modellerine ihtiyaç var. TSKB olarak bu sürece sunacağımız katkı, kredi vermekten daha fazlası olacak."

"YEKA'lar katma değer yaratacak"

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin gelecek dönemde değerlendirilmesinin kapasiteyi artıracağını da belirten İnce, "Lisanssız güneş enerjisi santrali projelerinin yanı sıra bu yıl için planlanan ve ilki Konya Karapınar bölgesi için gerçekleştirilecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin bu anlamda katma değer yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, TSKB'nin enerji gibi uzmanlık gerektiren bir finansman alanında tecrübe ve bilgi birikimiyle fark yaratacağını da sözlerine ekledi.