  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yenilenebilir enerjiye 8,5 milyarlık liralık destek

Yenilenebilir enerjiye 8,5 milyarlık liralık destek

YEKDEM kapsamındaki üretilen elektrik için santrallere yılın ilk yarısında ödenen destek miktarı yüzde 36,5 artarak 8 milyar 500 milyon 309 bin liraya ulaştı.

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Yenilenebilir enerjiye 8,5 milyarlık liralık destek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki üretilen elektrik için santrallere yılın ilk yarısında ödenen destek miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 8 milyar 500 milyon 309 bin lira oldu.

Yılın ilk altı ayında YEKDEM kapsamındaki santrallerde toplam 27 milyar 944 milyon 221 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretim, yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldi.

Bu dönemde YEKDEM kapsamındaki santrallerden üretilen elektriğin yüzde 60,6'sı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 27'si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı.

Ocak-haziran döneminde YEKDEM santrallerinden elde edilen elektrikte jeotermal santrallerinin payı yüzde 8,1 olurken, kalan yüzde 4,3'lük kısım ise biyogaz, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerinden sağlandı.

YEKDEM kapsamında santrallere ödenen 8 milyar 500 milyon 309 bin liranın, 566 milyon 794 bin 444 lirası lisanssız elektrik üretimine tahsis edildi.

Üretimde de artış görüldü

Yılın ilk yarısında, YEKDEM santrallerinden üretilen elektrik miktarında da artış yaşandı. Söz konusu santrallerdeki üretim miktarı yılın ik yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 27 milyar 944 milyon 221 bin kilovatsaate yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde YEKDEM santrallerinden 26 milyar 723 milyon 936 bin kilovatsaat elektrik üretilmişti.

YEKDEM kapsamındaki santrallere geçen yılın ilk altı ayında ise toplamda 6 milyar 226 milyon 851 bin 209 lira ödeme yapılmıştı.

Etiketler: yenilenebilir enerji, yekdem, güneş enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Türkiye Enerji
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