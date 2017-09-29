'Yenilenebilir enerji payı yüzde 50'yi aşacak'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü" temasıyla düzenlenen 5. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu forumun katıldığı en anlamlı etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin gerçek olduğunu içselleştirmek gerektiğini belirten Şimşek, dünyada geri dönüşü imkansız bir noktaya gelen muazzam bir karbon salımı gerçekleştiğini, bunun azaltılmasının şart olduğunu bildirdi.

Dünyada her gün 10,5 milyon ton kömür, 9,5 milyar metreküp doğalgaz, 95 milyon varil petrol tüketildiği bilgisini veren Şimşek, insanlığın doğal faktörlerden 170 kat daha fazla tahribat oluşturduğuna işaret etti.

"Türkiye'de güneş enerjisi maliyetinde yüzde 50 düşüş öngörülüyor"

"Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, sadece sosyal sorumluluk ve çevre bilinci için değil ekonomik olarak da mantıklı. Örneğin, kapasitenin ciddi arttığı güneş enerjisi maliyetleri inanılmaz düştü. Önümüzdeki 25 yıl da düşmeye devam edecek. 2040 yılına kadar güneş panellerinin ve güneş enerjisinin maliyeti ABD'de yüzde 67, Japonya'da yüzde 85'e kadar düşebilecek. Türkiye'de ise yüzde 50'lik bir düşüş öngörülüyor. Bu bile diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında güneş enerjisini en ucuz yapacak. Yakın zamanda Konya'da 1.000 megavatlık 7 cent'in altında bir ihale yaptık. Bunun yüzde 50 düştüğünü düşünün. Bunun altında ekonomik olarak mantıklı başka bir enerji kaynağı yok."

"Türkiye iklim değişikliğinin sorumlusu değil"

Son dönemde ciddi bir ısınmanın söz konusu olduğu Türkiye'de de iklimin değiştiğine değinen Şimşek, "Türkiye, karbon emisyonunda, kişi başına satın alma gücü paritesiyle ürettiği gayri safi yurt içi hasılaya oranla 93. sırada. Yani bizim küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkımız son derece sınırlı. Dolayısıyla Türkiye bunun sorumlusu değil. Ama sorumlusu olmamanız bu konuda ilave çaba göstermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Aynı gezegende olduğumuz için hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Yenilenebilir enerjiye muazzam bir yatırım hamlemiz var"

Mehmet Şimşek, Türkiye'de orman alanlarını genişlettiklerini, verimsiz ormanları da yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Yenilenebilir enerjiye muazzam bir yatırım hamlemiz var. Şu anda inşa halindeki bütün santrallerin yüzde 90'ı yenilenebilir. Dünyaya kıyasla muazzam bir çaba söz konusu." dedi.

Mehmet Şimşek, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payının giderek arttığını vurgulayarak, "Yenilenebilir enerjinin payı bundan 10-12 yıl önce yaklaşık yüzde 25 civarındaydı. Şu anda yüzde 32'yi aşmış durumda. Bu hızla gidersek inşallah yenilenebilir enerjinin payı yüzde 50'yi hızlı bir şekilde aşacak. Zaten inşa halindekilere bakarsanız yüzde 90'ı oradan geleceği için bu resim hızlı bir şekilde değişecek." görüşlerini aktardı.

Şimşek, Türkiye'nin dünyada Avrupa ile birlikte fosil yakıtları, özellikle benzin, motorin gibi ürünleri en çok vergilendiren ülkelerin başında geldiğini dile getirdi.

"Global yeşil tahvil piyasası 130 milyar dolara ulaştı"

Şimşek, 2012'de 2,6 milyar dolar olan "global yeşil tahvil" denilen piyasa büyüklüğünün bu yıl 130 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada 50 katlık bir artış söz konusu ama kat edecek daha çok yolumuz var. Bu tahvilleri ticari bankalar ve şirketler çıkarıyor. Bu da güzel birşey. Bizim 10 trilyona yakın bir piyasa oluşturmamız lazım. Bankaların verdiği kredilerin yüzde 5-10'unun bu alana kanalize edilmesi lazım. Bugün itibarıyla küresel tahvil piyasasının sadece yüzde 1'i çevre duyarlılığı yüksek olan fonlar ve onların çıkardığı tahvillerden oluşuyor. Bunu artırmamız lazım."

5. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne imza atan bankaları tebrik eden Şimşek, "Bu önemli bir adım ama 7 banka yetmez. Bütün bankaların bunun altına imza atması gerekiyor. Çünkü dünya bir felaketle karşı karşıya. Biz de bu dünyada olduğumuza göre bankacıların daha yüksek bir hassasiyetle hareket etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.