Yeniden yapılandırmada detaylar belli oldu

Ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybeden borçlular, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yaparak kanundan yaralanmaya devam edebilecek.

Maliye Bakanlığının, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ ile Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici ikinci maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kanun kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunan ancak ödemelerini süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, ödeme yapmaları gereken tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yaparak, kanundan yaralanmaya devam edebilecek.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekecek.

27 Ocak'a kadar cari dönem ödeme şartını ihlal eden mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirecek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirtecek.

Taksit sürelerinin uzatılması

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılacak. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince kendiliğinden uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranmayacak. Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs'a kadar ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekecek.

Peşin ödeme indirimi

Öte yandan borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, yapılandırılan tutarların tamamını bu yılın mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılacak.

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, alacağın tamamının ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları red ve iade edilecek.

Ödeme seçeneğinin değiştirilmesi

Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, talep etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkanı getirilecek. Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli ödeme seçeneğine göre ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre oluşacak taksit ödeme süreleri esas alınacak. Bunun için borçluların ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekecek. Söz konusu borçluların taksit sayısını değiştirerek artırmaları mümkün olmayacak.

Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini indirim uygulanmaksızın ödeyenlere, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yazılı olarak talep etmeleri durumunda, fazla ödenen tutarlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre iade edilecek.

Borçlular, yenilenen ödeme planlarını, ilgili vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) temin edebilecek.