  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.499
    EURO 4.125
  • BIST 108999.24
    ALTIN 144.755
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yeni sezon çilek fideleri toprakla buluşuyor

Yeni sezon çilek fideleri toprakla buluşuyor

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler, yeni sezon için fide dikmeye başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yeni sezon çilek fideleri toprakla buluşuyor

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke'nin Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 35'ini, ihracatının da yüzde 65'ini karşıladığını söyledi.

İlçede yeni sezon için çilek fidelerinin dikimine başlandığını ifade eden Kaynar, bu yıl 10 ile 15 bin dönüm arazide dikim yapılmasının beklendiğini belirtti.

Silifke çileğinin hem yurt içinde hem de yurt dışında marka olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl son dönemlerde Rusya krizi çözüldükten sonra ihracatımız başlamıştı. Çilek sezonunun son döneminde de olsa faydasını gördük. Bu yıl umutlu bakarak dikimi yapıyoruz. Önümüzdeki dönem için çok umutluyuz. Rusya ile kriz çözüldüğü için çilek ihracatı çok daha rahat yapılabilecek. Ukrayna ve Arap ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Ayrıca oda olarak Silifke çileğinin tescili için başvuru yaptık. 2018 yılının ilk yarısında sonuçlanmasını bekliyoruz."

Kaynar, örtü altındaki erkenci çileğin hasadına aralık ve ocak aylarında, açık alanda ise mart ayında başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler: çilek fideleri, çilek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER