Yeni sezon çilek fideleri toprakla buluşuyor

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke'nin Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 35'ini, ihracatının da yüzde 65'ini karşıladığını söyledi.

İlçede yeni sezon için çilek fidelerinin dikimine başlandığını ifade eden Kaynar, bu yıl 10 ile 15 bin dönüm arazide dikim yapılmasının beklendiğini belirtti.

Silifke çileğinin hem yurt içinde hem de yurt dışında marka olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl son dönemlerde Rusya krizi çözüldükten sonra ihracatımız başlamıştı. Çilek sezonunun son döneminde de olsa faydasını gördük. Bu yıl umutlu bakarak dikimi yapıyoruz. Önümüzdeki dönem için çok umutluyuz. Rusya ile kriz çözüldüğü için çilek ihracatı çok daha rahat yapılabilecek. Ukrayna ve Arap ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Ayrıca oda olarak Silifke çileğinin tescili için başvuru yaptık. 2018 yılının ilk yarısında sonuçlanmasını bekliyoruz."

Kaynar, örtü altındaki erkenci çileğin hasadına aralık ve ocak aylarında, açık alanda ise mart ayında başlayacaklarını da sözlerine ekledi.