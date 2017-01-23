'Yeni girişimciler' KOSGEB desteğine koştu

Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi ve başarılı işletmelerin desteklenmesi için başlatılan Girişimcilik Destek Programı'na katılım hızla artıyor. Geçen yıl ülke genelinde girişimcilik programına katılımda yüzde 25 artış görülürken İzmir'de bu oran kadın girişimci adaylarının talebiyle yüzde 46'ya ulaştı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) verilerinden derlenen bilgiye göre, yeni girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla uygulanan Girişimcilik Destek Programı, özellikle büyük kentlerde iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülü'nü kapsayan 4 fazda gerçekleşen programda iş sahibi olmak isteyenler öncelikle iş kurma ve yürütme, iş planı hazırlama konularında en az 32 ders saatini kapsayan eğitime tabi tutuluyor.

Sınıf içi ve uygulamalı atölye çalışmaları sonrası başarılı olarak işini kuran girişimcilere 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

388 bin girişimci eğitime katıldı

Programa, 2014-2016 yılları arasındaki dönemde 388 bin girişimci katılarak eğitimlere katıldı. Programa katılımlarda 2015'te yüzde 11, geçen yıl ise yüzde 25 artış sağlandı. Sertifika alan girişimci adaylarının yüzde 46'sını ise kadınlar oluşturdu.

Aynı dönemde sertifika alan girişimcilerin kurduğu 26 bin 624 işletme ise 412 milyon lirası geri ödemesiz olmak üzere toplam 470 milyon liralık mali destekten yararlandı.

İzmir'de kadınlar çoğunlukta

Girişimcilik Destek Programı'na İzmir'deki kadın girişimci adaylarının ilgisi ise dikkat çekiyor.

Son 2 yıllık dönemde 16 bin girişimci İzmir'de açılan eğitimlere katılırken 2016 yılında başvurularda yüzde 46'lık artış yaşandı.

İzmir'de girişimcilik sertifikası alanların yüzde 53'ünü kadın girişimciler oluşturdu. Kentte yeni girişimcilerin kurduğu 976 işletmeye 15,2 milyon lirası geri ödemesiz, 16,6 milyon liralık destek verildi. AA