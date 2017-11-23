  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Yeni faiz artışı yakında gerçekleşebilir'

'Yeni faiz artışı yakında gerçekleşebilir'

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin artan enflasyon endişelerine rağmen yakında yeniden faiz artırılması konusunda uzlaştığını gösterdi.

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Yeni faiz artışı yakında gerçekleşebilir

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

"Yeni faiz artışı yakında gerçekleşebilir"

FOMC'nin son toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyon konusunda anlaşamayan Fed yetkililerinin yakında faiz artırılması konusunda ise uzlaşma sağladığını gösterdi.

"Birçok Fed yetkilisi, gelen verilerin orta vadeli görünümü değiştirmemesi durumunda federal fonlama oranında yeni bir artışın muhtemelen yakın dönemde gerçekleşeceğini düşünüyor." ifadesinin kullanıldığı tutanaklar, bankanın yılın son toplantısında tekrar faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bankanın para politikasını belirleyen 9 FOMC üyesi, yılın son toplantısı için 12-13 Aralık'ta başkent Washington'da bir araya gelecek. Toplantıya, oy hakkına sahip olmayan bölgesel Fed başkanları da katılarak görüş bildirecek.

Piyasalar, koltuğunu yakında devredecek Fed Başkanı Janet Yellen'in son kez basın konferansı düzenleyeceği bu toplantıda faiz artırılmasına yüzde 91,5 ihtimal veriyor.

Piyasalar FOMC tutanaklarını fiyatlıyor

Fed'in tutanakları öncesinde 1,1798 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,1820'ye yükseldi.

Dolar/TL ise tutanakların yayınlanmasını takiben 3,9316'dan 3,9212'ye geriledi. Altının onsu 1,291 dolardan 1,293 dolara çıkarken, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,34'den yüzde 2,32'ye geriledi.

ABD borsalarında Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endekleri ise tutanakların ardından kayıplarını azalttı. 

Kaynak: AA

Etiketler: fed, faiz artışı
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