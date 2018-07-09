Yeni dönemin ilk gününde borsa yükseldi altın düştü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Türkiye'de yeni dönemin başladığı günde piyasalarda olumlu hava hakimdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 yükselişle 99.252,84 puandan tamamlarken Dolar/TL, 4,5125 ile son 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının kilogram fiyatı ise 184 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul

Güne yükselişle başlayan ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteği ile 100.807,75 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Altının kilogramı 184 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 184 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 183 bin 900, en yüksek ise 184 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 düşüşle 184 bin liradan tamamladı.

Dolar/TL 4 haftanın en düşüğünde

Dolar/TL 4,5125 ile 4 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk lirası, günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1,3'lük değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, onu yüzde 1 ile Polonya zlotisi ve yüzde 0,7 ile Güney Afrika randı izledi.

Kaynak: AA