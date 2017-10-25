Yeni bir iş artık telefonun ucunda

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. Bu kapsamda bir süre önce akıllı cep telefonu kullanıcıları için "İŞKUR E-Şube" adlı uygulamayı kullanıma sunan Kurum, hizmetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iletişim merkezi "ALO 170" hattı ile de eşleştirdi.

İş arayanların, bürokrasiden kurtulup zamandan tasarruf ederek, iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen İŞKUR, hattı arayanlara kamu ve özel sektördeki kayıtlı açık işlere başvurma imkanı sağlıyor.

"ALO 170" hattına kişisel bilgilerini giren vatandaşlar, Türkiye genelinde İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla açık iş ilanına anında başvuru yapabiliyor.

Çağrıların yüzde 91'i iletişim merkezince çözümlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 15 Kasım 2010'da hizmete açılan "ALO 170" hattı, Bakanlığın yanı sıra SGK ve İŞKUR gibi ilgili kurum hizmetlerine ilişkin çağrıların tek bir merkezden yanıtlanmasını sağlıyor.

Ankara, Karaman, Şanlıurfa ve Sivas'ın da aralarında olduğu 8 ilde bin 135 çalışan ile hizmet veren hatta, kurulduğu günden bugüne kadar 64 milyonun üzerinde çağrı geldi. Tüm çağrıların yüzde 20'sini İŞKUR mevzuatı ile ilgili iş ve işlemler oluştururken, bu yılın ocak-eylül döneminde hattı arayan 1,7 milyon kişi, ağırlıklı olarak işsizlik sigortası, iş sözleşmeleri ve kıdem tazminatı konularındaki taleplerini iletti.

İŞKUR mevzuatıyla ilgili gelen çağrıların yaklaşık yüzde 91'i iletişim merkezince çözümlenirken, daha detaylı araştırılması ve incelenmesi gereken konuları içeren yüzde 9'luk kısım kurumun merkez ve taşra birimlerince sonuçlandırıldı.

Kaynak: AA