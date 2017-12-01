Yeni asgari ücret için görüşmeler başladı

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı.

Toplantı öncesi konuşan konuşan Bakan Sarıeroğlu, Ak Parti'nin hiçbir zaman asgari ücret konusunda popülist bir yaklaşım içinde olmadığını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, "Görevimiz hem işçi hem işveren tarafından bakarak en doğru sonucun hayata geçmesinde garantör olmak. Emekçilerimizin haksızlığa uğramamalarını sağlarken işverenlerimzin de piyasa koşulları karşında rekabet etmelerini teminat altına almak. Hükümet olarak işçi ve işverenlerimizden fedakarlık bekliyoruz. En iyi sonuca hep birlikte ulaşacağız, biz emekten ve alın terinden yanayız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.

Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA/TRT Haber