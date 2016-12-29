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Yeni asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni yılda gerçekli olacak asgari ücreti açıkladı.

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Yeni asgari ücret açıklandı
Bakan Müezzinoğlu, Ocak ayında tek kademeli bir artış olacağını. Asgari ücrette artış oranını yüzde 8 olarak belirlendiğini. Bunun da bürüt bin 777 lira 50 kuruşa tekabül ettiğini. Asgari ücretin netinin de bin 404 lira 6 kuruş olacağını açıkladı.
 
Asgari ücretin 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğu açıklandı.
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.
 
Bakan Müezzinoğlu, Komisyonda olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını ve üçlü imza için uğraştıklarını belirterek, buna rağmen işçi kesiminin imzasını alamamalarına üzüldüğünü söyledi.
 
Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını bildirdi.
 
Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğunu açıkladı.
 
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