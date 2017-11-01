  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'YEKDEM 2020'de sona erecek'

'YEKDEM 2020'de sona erecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde konuştu.

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YEKDEM 2020de sona erecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Özellikle günün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz." dedi.

Etiketler: yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekaniz, yekdem
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