'YEKDEM 2020'de sona erecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Özellikle günün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı @BeratAlbayrak, Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/NC0WtnlCil — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Kasım 2017