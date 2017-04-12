'YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyonun canlı yayınında Türkiye'nin enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, Türkiye'nin son 15 yılda geldiği süreçten birilerinin rahatsız olduğunun altını çizerek, "Sizin pastadaki payınız büyüdüyse birilerininki küçülmüştür. Bu olay en nazik tabirle birilerini üzebilir ama şimdi birileri rahatsız olacak diye Türkiye'yi büyütme hedefinden vazgeçecek değiliz. 15 Temmuz'da artık tüm ülkenin birliğine ve beraberliğine kastetmek noktasında maşa örgütleri gördük. Bu süreçten sonra artık yapabilecek bir şey yok. Türkiye bu istikametle yürüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci gemi haftaya Akdeniz'de

Türkiye'nin bugüne kadar enerjide çok fazla nasiplenemediği bir bölgede bulunduğuna değinen Albayrak, şöyle devam etti:

"(Ne kadar ararsanız o kadar çok bulursunuzdan) hareket ediyoruz. Madencilik sondaj arama faaliyetleri çok yoğun bir strateji bu. Türkiye'nin altını üstünü arayarak çok somut bir fotoğrafını çekmek lazım. Denizde (offshore) aramacılık noktasında da ikinci gemimiz (MTA Oruç Reis) önümüzdeki hafta Akdeniz'e gidiyor ve süreci başlatıyoruz. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de eski Türkiye gibi davranmayacak. Kendi sahalarımız noktasında daha etkin ve daha aktif olacak. Kimse kusura bakmasın. Biz hep olumlu, yapıcı tarafta kaldık. Bundan sonra da öyle olacak, ama yapıcı ve sessiz tavrımızla hukuksuzluğu meşru göstermeyeceğiz. Gerekli her türlü adımları atacağız. Türkiye hukuk merkezli bir iş yapar. Bugüne kadar kendi sahalarımızla ilgili etkin bir süreç izleyememiştik. Maliyet analizleri vesaire vardı. Ancak Türkiye şu anda bu altyapıya sahip. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir sondaj gemisi alıyoruz. Artık kendi kuyularımızı açmaya başlıyoruz. Bu uzun vadeli yolculukta geleceğin temellerini bugünden atmak zorundayız."

Bakan Albayrak, Türkiye'nin milli enerji stratejisi çerçevesinde güneş enerjisine ilişkin adımları tamamladığını ifade ederek, "Rüzgar YEKA'yı da inşallah hazırlıyoruz bitireceğiz demiştik. Nasipse bugün şartname resmi gazeteye gönderiliyor. 27 Temmuz zannediyorum, temmuz sonu itibarıyla yarışmayı, ihaleyi hayata geçiriyoruz. 27 Temmuz'u takip eden günlerde bir de bakacağız ki rüzgarda da bu adımı atıp, yine bin megavatlık bir yapıyla ve ötesinde yüzde 65'ten fazla yerlilik, yüzde 80'den fazla yerli mühendis şartıyla birlikte bu süreç ilerleyecek." ifadelerini kullandı.