Yazlık konut piyasasında gözde bölgeler

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, yaz mevsiminin gelmesiyle yazlık konut piyasasında hareketliliğin başladığını belirterek, bu yıl en çok talep gören yazlık bölgeler arasında Antalya, Didim ve İzmir'in yer aldığını kaydetti.

Atalay, yazlık konut piyasasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte yazlık sektörünün de hareketlendiğini belirterek, yaşam kalitesini artırma ve uygun bütçeli gayrimenkul yatırımı yapma arzusu yazlık evlere olan talebi artırdığını bildirdi.

Yaz mevsiminin geç gelmesine rağmen yazlık bölgelerde hareketliliğin başladığını aktaran Atalay, bu yıl en çok talep gören yazlık bölgeler arasında Antalya, Didim ve İzmir'in yer aldığını ifade etti.

Atalay, konut talebinde özellikle İzmir'in olumlu bir grafik izlediğini belirterek, "Özellikle ilk konutunu almak isteyen profil dikkate alındığında 360-500 bin TL arası arzlarda talepler daha hızlı karşılık buluyor. Bornova bölgesine olan talep öğrenci ve devlet memurlarının tayin süreçlerine de bağlı olarak artıyor." açıklamasında bulundu.

İzmir'de satılık gayrimenkul fiyatlarının ve arsa maliyetlerinin yüksek seyrettiğine değinen Atalay, Bayraklı ilçesinin Mansuroğlu Mahallesi'nde ve Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi'nde projelerin metrekare birim fiyatlarının 6-8 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

"Antalya'da en çok Konyaaltı ve Lara bölgeleri talep görüyor"

Atalay, Antalya'ya da ilginin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve tavan yaptığını dile getirerek, "Bu ilginin tavan yapmasının arkasında 2015 yılından itibaren düşen yazlık fiyatları etkili oldu. Metrekare fiyatlarının bin TL ile 5 bin TL arası değiştiği Antalya'da en çok Konyaaltı ve Lara bölgeleri talep görüyor. olarak ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle iç turizm ve yabancı yatırımcının Antalya'ya ilgi duyduğunu anlatan Atalay, bu kapsamda Alanya, Manavgat- Side, Kemer, Kaş-Kalkan bölgesindeki turizm amaçlı gayrimenkul satışlarının da artarak devam ettiğini kaydetti.

"Didim'e İngiliz ilgisi"

Atalay, Didim'in ise özellikle yabancıların markajı altında olduğunun altını çizerek, dünyanın sayılı turizm beldelerinden biri haline gelen Didim'in yazlık ev yatırımcıları için tercih edilen bir bölge olduğunu aktardı.

Didim'in İzmir'e 150, Bodrum'a 104, Kuşadası’na 70 kilometre mesafede bulunduğuna değinen Atalay, "Didim, sağlık, tatil ve tarih turizmini harmanlayan ender tatil beldelerimizdendir. Bu konumu sayesinde emlak satışlarında yabancı platformda da fazla işlem yapılan kentlerden. Didim'de metrekare fiyatları ise bin 890 TL ile 2 bin 450 TL arasında değişiyor. Bu ilçede yabancı yatırımların yüzde 70'ini İngilizler oluştururken, Belçika, Fransa Hollanda ve Rusya onu takip ediyor. 2000 yılından beri yabancılara satılan emlak sayısı ise 15 bin adet olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.