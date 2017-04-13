  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.676
    EURO 3.917
  • BIST 90482.88
    ALTIN 152.058
Buradasınız : » » Yazar kasa müjdesi perakendecileri sevindirdi

Yazar kasa müjdesi perakendecileri sevindirdi

Perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunu kullanmaya devam edebilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yazar kasa müjdesi perakendecileri sevindirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kapsamında mükelleflere 1 Ocak 2018'den itibaren yeni nesil cihaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini anımsattı.

Perakende sektöründe ofis sistemlerine bağlı yazar kasalar kullanıldığını belirten Ağbal, "Burada şöyle bir esneklik olacak. Herhangi bir perakende zinciri içindeki işletmemizin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Buradaki amacımız bu işletmelerimizin zaten yazar kasaları var. Bu yazar kasalar bizim amacımıza uygun veri üreten bir sisteme sahipler. Standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmelerimiz için bu işi zorunlu olmaktan çıkaracağız, ihtiyari hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, kararın perakende sektörü için sevindirici olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2018'e kadar her bir yazar kasa başına bin 500 dolar ek yatırım yapmamız gerekiyordu. Hükümetimizin ve bakanlığımızın almış olduğu bu önemli karar omuzlarımızdaki ek yükü aldı. Sektör adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Altunbilek, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara iptal edilen geçişin sektöre büyük kazanım sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmesi gerekiyordu. Şu ana kadar üyelerimizin yüzde 20’si geçişini tamamlamıştı. Sektörün geneline bakacak olursak, Türkiye genelinde yerel, ulusal ve indirim mağazalarının 26 binin üzerinde şubesi var. Bakanımızın vermiş olduğu müjde sayesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştireceğimiz yatırımı işimizin gelişmesine, büyümeye, istihdama aktarıp mağazalarımızın daha verimli hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. "

Böylelikle sadece TPF'ye bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmemesi ve her bir yazar kasanın ortalama bin 500 dolarlık ek yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak. 

Etiketler: yazar kasa, naci ağbal, perakende zinciri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER