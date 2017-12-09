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Buradasınız : » » Yaz tatili için 'erken rezervasyon' fırsatı

Yaz tatili için 'erken rezervasyon' fırsatı

Yaz tatili için erken rezervasyon indirimleri başladı. Aralık sonuna kadar rezervasyon yaptıranlar yüzde 50 indirimden yararlanacak.

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Yaz tatili için erken rezervasyon fırsatı

Antalya'dan, Bodrum'a, Bozcaada'dan Trabzon'a...

Tatil yapmak isteyenlere seçenek çok. 

Yüzde 50'den başlayan erken rezervasyon indirimiyle artık yerli turist de uygun fiyata tatil yapabiliyor. 

2018 yılında yabancı turist sayısında büyük artış bekleyen turizmciler, indirimleri kaçırmaması için yerli turiste, "elinizi çabuk tutun çağrısı" yaptı. 

Kampanyalar yurt dışı turlarını da kapsıyor. 

Erken rezervasyon indirimi sadece otellerle sınırlı değil. 

Yat turizmi de müşterilerine cazip imkanlar sunuyor.

Yüzde 50 ile başlayan erken rezervasyon indiriminde ilk dönem 31 Aralık'ta sona erecek. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: yaz tatili, erken rezervasyon, erken rezervasyon indirimleri
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