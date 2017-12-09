Yaz tatili için 'erken rezervasyon' fırsatı

Antalya'dan, Bodrum'a, Bozcaada'dan Trabzon'a...
Tatil yapmak isteyenlere seçenek çok.
Yüzde 50'den başlayan erken rezervasyon indirimiyle artık yerli turist de uygun fiyata tatil yapabiliyor.
2018 yılında yabancı turist sayısında büyük artış bekleyen turizmciler, indirimleri kaçırmaması için yerli turiste, "elinizi çabuk tutun çağrısı" yaptı.
Kampanyalar yurt dışı turlarını da kapsıyor.
Erken rezervasyon indirimi sadece otellerle sınırlı değil.
Yat turizmi de müşterilerine cazip imkanlar sunuyor.
Yüzde 50 ile başlayan erken rezervasyon indiriminde ilk dönem 31 Aralık'ta sona erecek.
Kaynak: TRT Haber