Yaylaların kullanıma açılması, arıcıları sevindirdi

Güvenlik nedeniyle yasaklanan yayla ve meralar, uzun bir aradan sonra yeniden kullanıma açıldı. Bu da Doğu Anadolu'daki arıcıların yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari ziyaretinde, 'yayla ve meraların halkın hizmetine açılması' müjdesini verdi.

Van ve Hakkari arı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip. Yasağın kalkmasından sonra zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle arıcıların tercih ettiği bir merkez haline gelecek.

"Yaylalar ballanacak"

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yaşanan olaylar nedeniyle daha önce bölgede birçok yatırımın sekteye uğradığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıl arıcılarımız yaylaya çıkmadığı için zararımız büyük oldu. Yayla yasağı demek, kaliteli baldan mahrum kalmak anlamına gelir. Dolayısıyla yasağın kalkmasını sevinçle karşıladık."

Tandoğan, yaylalarda bulunan doğal su kaynaklarının balın kalitesini artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Rakımı yüksek yerler, arıcıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Buralarda endemik denilen bitkiler daha fazladır. Arıcılar için yaylalarda mevsim daha uzun sürüyor. Böyle olunca arının bal depolama süresi de artıyor. Geçen sene uygulanan yasak nedeniyle bal üretiminde düşüş yaşandı. Bu sene yasağın da kalkmasıyla bal üretiminde önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde havanın ısınmasıyla arıcılarımızın yayla yolculuğu başlayacak. İnşallah bu sene yaylalar ballanacak, cebimize para akacak."

Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş da yayla yasağının kalkmasını dört gözle beklediklerini anlattı:

"Hakkari kaliteli balıyla bilinen bir şehir. Bal simgemiz olmuş. Yayla yasağı nedeniyle üreticilerimizin büyük çoğunluğu yerleşim yerlerine yakın bölgelerde üretim yapmaya çalıştı. Bu durum kaliteli ve verimli bir sezon geçirmemize engel oldu. İnşallah bu sene yasağın kalması ve sağlanacak desteklerle bal üretiminin yüksek olduğu bir yıl geçiririz. Bu konuda arıcılarımız çok umutlu."

Kaynak: AA