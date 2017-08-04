  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yaylalarda elma hasadı hazırlığı

Yaylalarda elma hasadı hazırlığı

Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerdeki mahallelerde üretimi yaygın olan elmada hasadın bu ay sonunda yapılması bekleniyor.

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Yaylalarda elma hasadı hazırlığı

Mersin'in Silifke ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde üretimi yaygın olan elmanın hasadına ay sonunda başlanması planlanıyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde Atayurt, Atakent, Kabasakallı ve Sarıcalar mahalleleri ile yüksek kesimlerdeki Kavak, Seydili, Sökün, Kurtuluş, Örenköy, Şahmurlu, Örenköy, Cambazlı, Kırobası mahallelerinde elma üretiminin yapıldığını belirtti.

İlçe genelinde 2 bin 370 dönüm arazideki 58 bin elma ağacından 4 bin 500 ton üretim yapıldığını ifade eden Doygun, "Çoğunlukla starking, golden, mondial gala, granny smith çeşitleri tercih ediliyor. Geçen yıl elmanın kilogramı ortalama 1 liradan alıcı buldu ve 3 milyon 200 bin lira gelir edildi. Bu yıl da fiyatların bu seviyede olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Doygun, son yıllarda Türkiye genelinde meyveciliğin ön plana çıktığını, Silifke'de de her çeşit meyve üretiminin yapılabildiğini kaydetti.

Etiketler: elma hasadı
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