Yayla yasağının kalkmasıyla hayvancılık eski günlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağı müjdesiyle Van'da gözler yaylalara çevirdi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen yaylalara kavuşacak olmanın sevincini yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla hazırlıklara başladı.

Besiciler kıl çadırlarını ve hayvan sağmak için kullandıkları malzemeleri yaylalara taşıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, huzur ortamının sürdürülebilir hale gelmesinin sadece turizm, sanayi ve hizmet sektörüne değil kentin ekonomisi için hayati önemi olan hayvancılığa da çok büyük katkı sağladığını söyledi.

"Yaklaşık 400 yayla serbest hale getirildi"

Zorluoğlu, yaylaların serbest hale gelmesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından köyüne dönenlere 300 baş damızlık koyun verilmesine yönelik teşviklerle hayvancılığın daha da gelişeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de talimatlarıyla Van'da yaylaların tamamını serbest bıraktık. Geçen yıl 400'e yakın yayla çiftçilerimizin ulaşımına kapalıyken bu sene tamamını serbest hale getirdik. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan ettiğimiz alanlar hariç, Van'ın bütün yayla ve meraları bu sene hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah hükümetimizin de sağlayacağı ilave teşviklerle Van tekrar küçükbaş hayvancılıkta eski şaşalı günlerine dönecek."

Keskiner, yasak nedeniyle geçen yıl koyunlarını köy yakınında otlatmak zorunda kaldıklarını şöyle anlattı:

"Yerleşim birimlerinin yakınındaki araziler tarım amaçlı kullanılıyor. Koyunlarımızı otlatacak yer kalmıyor. Bu nedenle yayla yasağının kalkması çok iyi oldu.Yaylalara çıkardığımız hayvanlarımızdan çok daha iyi verim alıyoruz. Bu yıl çok huzurlu bir ortam var. Artık yaylalar daha güvenli hale geldi. Yayla yasağını kaldıran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Besici Mehmet Berge de uzun zamandır terör nedeniyle yaylalara çıkamadıklarını anımsatarak, "Bu güzel günleri uzun süredir bekliyorduk. Yaylalarımıza tekrar çıkacağımız için çok mutluyuz. Havaların ısınmasıyla da hazırlıklarımıza başladık. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Kaynak: AA