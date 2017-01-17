“Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç MB’nin faiz kararı”

Uzmanlar tarafından Merkez Bankası ile bankalar arasında büyük bir dolar savaşı olduğu belirtiliyor.

Haftalık repo ihaleleri iptal edilirken bankalar %10 faizle borç bulmaya başladı. Buna rağmen TL'deki kazanımlar sınırlı kalıyor. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kritik dolar zirvesi yapıldı. Alınan kararlar bugün hayata geçirilecek. Piyasadaki ana beklenti haftalık repo ihalelerinin sona ereceği çarşamba günü yani yarın düğümün çözüleceği yönünde.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Elif Saygılıer’le Ekonomi 7/24 programı muhabiri Enes Özdemir’e konuşan AA Finans Analisti - Ekonomi Köşe Yazarı İslam Memiş piyasalara dair açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, “‘Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç ise merkez bankasının faiz kararı” dedi.

Dolar kurunun bu seviyelerde kalmayacağını tahmin ettiğini ve yatırımcıların bir süre daha beklemesini tavsiye eden Memiş, ‘Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç ise merkez bankasının faiz kararı. Muhtemelen Merkez Bankası kararını verdikten sonra yurt içi piyasalarda dolar kurunda sert düşüşler görebiliriz. O yüzden bu seviyeler yatırımcısına yatırım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum’ ifadelerini kullandı.