  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.037
  • BIST 81887.18
    ALTIN 147.681
Buradasınız : » » “Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç MB’nin faiz kararı”

“Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç MB’nin faiz kararı”

Geçen hafta 3.94 tl ile tarihi zirve yapan dolar Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle 3.72 tl'ye kadar geriledikten sonra yeniden 3.80 TL'nin üzerine çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
“Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç MBnin faiz kararı”
Videolu haber

İLGİLİ VİDEOLAR

Uzmanlar tarafından Merkez Bankası ile bankalar arasında büyük bir dolar savaşı olduğu belirtiliyor.

Haftalık repo ihaleleri iptal edilirken bankalar %10 faizle borç bulmaya başladı. Buna rağmen TL'deki kazanımlar sınırlı kalıyor. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kritik dolar zirvesi yapıldı. Alınan kararlar bugün hayata geçirilecek. Piyasadaki ana beklenti haftalık repo ihalelerinin sona ereceği çarşamba günü yani yarın düğümün çözüleceği yönünde.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Elif Saygılıer’le Ekonomi 7/24 programı muhabiri Enes Özdemir’e konuşan AA Finans Analisti - Ekonomi Köşe Yazarı İslam Memiş piyasalara dair açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, “‘Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç ise merkez bankasının faiz kararı” dedi.

Dolar kurunun bu seviyelerde kalmayacağını tahmin ettiğini ve yatırımcıların bir süre daha beklemesini tavsiye eden Memiş, ‘Yatırımcıların takip etmeleri gereken süreç ise merkez bankasının faiz kararı. Muhtemelen Merkez Bankası kararını verdikten sonra yurt içi piyasalarda dolar kurunda sert düşüşler görebiliriz. O yüzden bu seviyeler yatırımcısına yatırım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum’ ifadelerini kullandı.

Etiketler: trt haber, dolar, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER