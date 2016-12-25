Yatırım adası 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Trabzon'un Arsin ilçesi sahilinde bin 800 dönüm üzerinde kurulacak "Doğu Karadeniz Endüstri ve Yatırım Adası" sayesinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdamının sağlanması planlanıyor.

Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Karadeniz Endüstri ve Yatırım Adası" projesinin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 2014-2018 Yılı Eylem Planında yer alan, devletin onayladığı bir proje olduğunu söyledi.

Trabzon Valiliğinden Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına kadar kentteki tüm bileşenlerin projeyi desteklediğini belirten Şen, projenin sadece Trabzon için değil tüm bölge, dolayısıyla da Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

Şen, İçişleri Bakanı da olan Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu'nun projeye sahip çıktığını, ilerlemesi için gerekli desteği verdiğini aktararak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye de bilgi aktarıldığını ve olumlu görüşme sağlandığını dile getirdi.

Projenin hayata geçirilmesi için gerekli kanun düzenlemesini içeren tasarının yer alacağı torba yasanın Ocak 2017'de TBMM'de görüşülmesinin planlandığını anlatan Şen, böylece ilçede inovasyon merkezi, endüstri bölgesi kurulabileceğini kaydetti.

"Nitelikli güzel bir merkez oluşturmayı amaçlıyoruz"

Şen, işsizliğe çare bulmak için üretim, ardından ihracat yapmak gerektiğini belirterek, bunun ilk kuralının ise nitelikli eleman yetiştirmek olduğunu, bunu da Trabzon'un sanayi ve ticaret bölgesi Arsin'de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Trabzon'da tüm bileşenlerin sahip çıktığı projenin hayata geçirilmesiyle Doğu Karadeniz'de yaşanan göçü azaltmayı, gençlere yeni iş sahası açmayı ve ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde, yani 2017 yılında proje sahasında dolgu çalışmasının ve diğer inşaatların başladığını hep berber göreceğiz. Türkiye, yaşanan sürece rağmen Avrasya Tüneli'ni açtı, Kanal İstanbul'u yapmaya yeltendi, Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacak. Bu kadar önemli projeleri hayata geçiren Türkiye için Doğu Karadeniz Endüstri ve Yatırım Adası projesini yapmak zor olmayacaktır. Eminim ki bunu da ülkemizin çok önemli diğer projeleri arasında hayata geçireceğiz."

Şen, projenin, ilçe merkezindeki Arsin Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkiden Yeşilyalı Mahallesindeki Falkoz Kuran Kursu mevkisi arasında uygulanacağını aktararak, "Burası yaklaşık 3.5 kilometrelik alan. Denize doğru da 500 metre. Yatırım adası yaklaşık bin 800 dönümde kurulacak. Bu alanın önüne yükleme, boşaltmanın yapılabileceği bölüm gelecek. Yatırım adamız inşallah örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.