Yastık altından 4,4 ton altın çıktı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgilere göre, 26 Mart'ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama süreci 20 Nisan itibarıyla tamamlandı.

Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaş, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptı. Geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de taleplerin yarısından fazlası altına dayalı kira sertifikasına geldi.

İkinci ihraçta taleplerin yüzde 57,9'u altına dayalı kira sertifikasına, yüzde 42,1'i ise altın tahviline oldu. Geçen yıl gerçekleştirilen ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırıldı. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı ise yaklaşık olarak 770 milyon liraya tekabül ediyor

Kadınların ilgisi devam etti

Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisi daha yüksek seyrediyor. Kadın vatandaşlardan gelen talep yüzde 55,2 olurken, erkeklerden gelen talep ise yüzde 44,8 düzeyinde gerçekleşti. Yatırımcıların yüzde 48,9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturdu.

Altınların yüzde 52,7'si İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerinde toplanmış durumda.

Bu süreçte 23 binin üzerinde vatandaşın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının avantajlarından yararlanmaya başladığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Vatandaşların, yastık altında sakladıkları altınları kendilerine ilave bir getiri sağlamadığı gibi, çalınma, kaybolma gibi risklere de maruz kalmaktadır. Hazinenin geliştirmiş olduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası sayesinde vatandaşlar hiçbir kayba uğramadan altınlarını devlet güvencesi altında saklayabilmekte, aynı zamanda yıllık vergisiz net yüzde 2,4 getiri elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ara dönemde istedikleri zaman bu senetleri aracı bankaya satarak Türk lirası olarak çekebilme imkanlarının olması, yatırılan altının vade sonunda fiziki altın olarak geri alınabilme opsiyonu ve altınların devlet güvencesinde hiçbir maliyete katlanmadan saklanıyor olması projeyi vatandaşlarımız için her açıdan çok avantajlı hale getirmektedir."

"İhraçlara devam edeceğiz"

Yastık altında kalmış, sisteme kazandırılmamış her değerin değerlendirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu açıdan yastık altından sisteme kazandırılan her altını çok değerli buluyoruz. Bunun uzun soluklu bir proje olduğunun bilincindeyiz. İkinci ihraç döneminde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bu yatırım araçlarının geleceği açısından bizi mutlu etti" dedi.

Şimşek, bunun milli bir proje olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA