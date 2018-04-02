Yassıbağ Barajı ile 5 bin dönüm arazi suyla buluşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından inşa edilen Bayramiç Yassıbağ Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Temelden 40.8 metre yüksekliğe sahip olacak baraj inşaatının şu ana kadar yüzde 94'ü tamamlandı.

Bu yıl içinde tamamlanması planlanan barajla 5 bin 180 dönüm tarım arazisinin suya kavuşturulması hedefleniyor.

Üke ekonomisine yılda 6 milyon lira katkı sağlayacak

Ülkenin birçok yerinde baraj ve gölet inşaatlarının aralıksız sürdüğünü belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Çanakkale’de de şantiyelerimiz büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlanan Yassıbağ Barajı için 19 milyon TL tutarında harcama yapacağız. 5 bin 180 dekar zirai araziye su temin edecek olan tesis ile ülke ekonomisine yılda 6 milyon TL katkıda bulunacağız" dedi.

Kaynak: DHA