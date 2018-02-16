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Buradasınız : » » Yasaları binlerce kez ihlal eden Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza

Yasaları binlerce kez ihlal eden Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza

ABD'de Çevre Koruma Ajansı (EPA), e-ticaret şirketi Amazon'a yasa dışı böcek ilacı satışından 1,2 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı.

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Yasaları binlerce kez ihlal eden Amazona 1,2 milyon dolar ceza

EPA'dan yapılan açıklamada, 2014 yılında başlayan soruşturma sonunda ABD'de böcek ilacı satışını yasaklayan yasaları neredeyse 4 bin defa ihlal eden Amazon ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma uyarınca 1,2 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırılan Amazon'un, sitesinde yasa dışı böcek ilacı satışlarını kaldırmayı kabul ettiği ve satıcıları daha titiz takip etme sözü verdiği kaydedildi.

Amazon'da satılan böcek ilaçlarının büyük bölümünün ithal edildiği ve sahte etiketlendirildiği ifade edildi.

Şirketin aynı zamanda 2013-2016 yılları arasında yasa dışı böcek ilaçlarını satın alan müşterilere ulaşarak paralarını iade ve ürünleri imhaya ikna edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı böcek ilacı satışı, böcek ilacı, Amazon, abd
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